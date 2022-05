POL-PDMY: Sachbeschädigung an PKW´s in Kottenheim

Mertloch (ots) - Am 30.04.2022 kam es auf dem Wirtschaftsweg im Bereich der Alten Remise in Mertloch zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit von 13:00 - 20:00 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verkehrsbeteiligter, vermutlich ein landwirtschaftliches Gespann, beim Vorbeifahren zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw und verursachte hierbei einen erheblichen Sachschaden. Wenn sie Hinweise zum Verursacher oder zum ...

