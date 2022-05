Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahrradfahrerin von PKW angefahren

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Heerstraße (ots)

Am Freitag den 29.04.2022 wurde gegen Mittag in Bad Neuenahr-Ahrweiler in der Heerstraße eine 60jährige Fahrradfahrerin von einem 65jährigen Autofahrer angefahren. Der Autofahrer übersah die Fahrradfahrerin, als er vom Gelände des Einkaufsmarktes auf die Heerstraße einfuhr. Hierbei wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt und musste im Krankenhaus ärztlich behandelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell