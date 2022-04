Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Wohnungseinbruch in der Gartenstraße

Soest (ots)

Am Montag (4. April 2022) zwischen 15.30 Uhr und 22.10 Uhr drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße ein. Bei Tatentdeckung fiel einer Zeugin ein offen stehendes Fenster auf, welches nach Eintreffen der Polizei einen defekten Mechanismus aufwies. Angaben über mögliches Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht vor. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

