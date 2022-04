Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Spendenbox entwendet

Soest (ots)

Am Montag (4. April 2022), gegen 16.45 Uhr, befand sich ein unbekannter Mann in einem Feinkostgeschäft am Potsdamer Platz. Nachdem er den Verkäufer nach einem Produkt fragte und sich dieser umdrehte, nahm der Unbekannte, eine auf dem Tresen befindliche schwarze Spendenbox an sich und verließ das Geschäft. Der Tatverdächtige war circa 35-40 Jahre alt, schätzungsweise 170-175 cm groß und war dunkel gekleidet. Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen oder dem Verbleib der Box machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

