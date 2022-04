Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Radfahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Werl (ots)

Ein Rettungshubschrauber brachte am Montagmorgen (4. April 2022) einen schwer verletzten 56-jährigen Fahrradfahrer aus Werl nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus. Gegen 06.50 Uhr befuhr eine 40-jährige Frau aus Hamm mit ihrem Wagen den Salinenring in Richtung Unnaer Straße, um dann nach links auf die Unnaer Straße abzubiegen. Hierbei erfasste sie den vom Westuffler Weg entgegenkommenden Radfahrer frontal. Durch den Aufprall stürzte der Werler, der zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm trug, zu Boden und verletze sich schwer. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich vorübergehend gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 5.000 Euro ein. (reh)

