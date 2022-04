POL-SO: Lippstadt - Zeuge beobachtet "Schlangenlinienfahrt" - Leitplanke touchiert

Soest (ots) - In der Nacht zu Sonntag (3. April 2022) kam es zwischen 00.30 Uhr und 9 Uhr zu Sachbeschädigungen an vier geparkten Autos in den Straßen "Auf dem Schützenhof" und am "Meiningser Weg". Unbekannte hatten die Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: ...

