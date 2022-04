Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Dieselpreise zu hoch

Rüthen (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung fiel in der Nacht zu Montag (4. April 2022) um 01.40 Uhr ein Wagen auf dem Rastplatz am Heidberg an der B516 auf. Ein 54-jähriger Mann aus Warstein befand sich mit drei Benzinkanistern, einem Schlauch und einem Trichter an seinem Wagen. Nach ersten Ausreden gab der Mann dann jedoch zu, dass er die Gegenstände nutzen würde, um von Lastkraftwagen Diesel für seinen Wagen abzuzapfen. Als Grund hierfür nannte er die zu hohen Kraftstoffpreise. Die Beamten stellten daraufhin die Sachen sicher und fertigten eine Anzeige. (reh)

