Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Firmeneinbruch "Am Sielberg"

Soest (ots)

Am Sonntagnachmittag (3. April 2022) kam es auf einem Schrottplatz in der Straße "Am Sielberg" um kurz vor 15.48 Uhr zu einer Alarmauslösung. Als ein Zeuge gegen 16.10 Uhr vor Ort eintraf, konnte er noch zwei Tatverdächtige auf dem Gelände sehen. Die Polizei durchsuchte anschließend unter Hinzuziehung eines Diensthundes das Firmengelände, konnte die Tatverdächtigen jedoch nicht mehr antreffen. Die Einbrecher hatten zuvor eine Bürotür aufgebrochen und die Wellblechwand der Lagerhalle aufgebogen. Angaben zu möglichen Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht vor. Die Tatverdächtigen waren circa 170 - 180 cm groß und von sportlicher Gestalt. Sie trugen Winterjacken und hatten eine Kapuze auf dem Kopf. Die Bekleidung war in den Farben Beige / Anthrazit und Camouflage. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell