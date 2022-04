Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Soest - Sachbeschädigung und Diebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag erhielt die Polizei gegen 02:20 Uhr Kenntnis von einem Diebstahlsdelikt in der Brüderstraße. Eine Zeugin teilte mit, dass ein unbekannter Täter die Schaufensterscheibe eines Drogeriemarktes in Höhe Waisenhausstraße eingeschlagen und dadurch Alarm ausgelöst hätte. Bei Eintreffen stellten die Beamten ein größeres Loch in der Scheibe fest, durch welches man hindurchgreifen und die Auslagen erreichen konnte. Auf diese Weise gelang es dem Täter offenbar, mehrere Parfümflacons zu entwenden. Der Wert des Diebsgutes kann noch nicht beziffert werden, der Schaden am Schaufenster dürfte im vierstelligen Eurobereich liegen. Etwaige Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soest unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (sn)

Ense - Pkw bei Schneeglätte überschlagen, Fahrerin verletzt

Am Freitagabend wurde eine 43-jährige Autofahrerin aus Arnsberg bei einem Verkehrsunfall im Bereich Lüttringen verletzt. Gegen 19.20 Uhr war die Frau mit ihrem Pkw auf der mit Schneematsch bedeckten Kreisstraße 30 zwischen Ense-Bremen und Lüttringen unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie bei den winterlichen Verhältnissen auf der leicht ansteigenden Straße ins Schleudern und dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Arnsbergerin geriet in den Graben, überschlug sich dort mit ihrem Fiat und landete schließlich auf dem angrenzenden Acker. Sie wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf geschätzte 4000 Euro. (sn)

Möhnesee-Berlingsen, Verkehrsunfall mit 2 Verletzen

Am Freitag, 01.04.22, 16.55 Uhr befuhr ein 18-jähriger Soester mit seinem Pkw die Lendringser Straße (L 670) in Fahrtrichtung Berlingsen. Etwa 300 Meter vor Berlingsen kam der Fahrzeugführer auf gerader, winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte über die Fahrbahn auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und kollidierte dort mit dem Pkw eines 32-jährigen Soesters. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei 13000 Euro, beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Ursächlich dürfte auf winterglatter Fahrbahn eine nicht angepasste Geschwindigkeit, die mangelhafte Bereifung am verursachenden Pkw sowie der Genuss berauschender Mittel gewesen sein. Dem Unfallverursacher wurde Blutprobe entnommen. (tk)

Erwitte, Wohnungseinbruch

Am Freitag, 01.04.22, zwischen 04.30 und 09.30 Uhr drangen der/die unbekannten Täter in der König-Heinrich-Straße in ein Mehrfamilienhaus ein. Zugang verschafften sich der/die Täter über das Tor der Garage, von welcher man in die Erdgeschosswohnung gelangen konnte. Aus dem Schlafzimmer wurden ein Laptop und zwei Handys entwendet. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (tk)

Werl-Oberbergstraße - Kollision auf winterlicher Fahrbahn fordert 2 Schwerverletzte

Am Samstagmorgen, gegen 05.40 Uhr, befuhr ein 30 Jahre alter Mann aus Bad Sassendorf-Weslarn mit dem Pkw der Marke Seat Leon die Kreisstraße 2. Im Bereich der Kreuzung Kreisstraße / Eichstraße verlor er auf winterglatter, teils schneebedeckter Fahrbahn, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam mit dem Fahrzeug von seiner Fahrspur ab, geriet auf die Gegenfahrspur und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 53 Jahre alten Frau aus Werl-Westönnen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden der Fahrer und die Fahrerin schwer verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Erstversorgung der Verletzten. Im Anschluss wurden sie in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die beiden Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie geborgen und von Abschleppdiensten abgeschleppt wurden. (AG)

Soest - Handyraub gescheitert

Am Samstagabend, gegen 18.00 Uhr, befand sich eine Streife der Wache Soest in einem Einsatz am Bahnhof. Im Zuge der Einsatzwahrnehmung wurden sie von einer unbeteiligten männlichen Person aus der Distanz heraus beleidigt. Nach Abschluss des Ursprungseinsatzes, sollte die Person, die ein Fahrrad mit sich führte, am Bahnhofsvorplatz überprüft werden. Der Kontrolle entzog sich die Person durch Flucht mit dem Fahrrad in Richtung Brüdertor. Dabei stieß er noch weitere Beleidigungen in Richtung der Einsatzkräfte aus. An dieser Stelle wurden die Einsatzkräfte von drei Jugendlichen im Alter von 13 und 14 Jahren angesprochen. Sie machten darauf aufmerksam, dass die flüchtende Person sie gegen 16.30 Uhr am Soestbach / Nötten-Brüder-Wallstraße angesprochen und verbal bedroht habe. Er habe von ihnen die Herausgabe ihrer Handy und einer Jacke unter Androhung des Einsatzes einer Waffe (Schusswaffe oder Messer) gefordert. Dabei habe er weder eine Schusswaffe noch ein Messer gezeigt. Letztlich ließ er von seinen Forderungen ab und entfernte sich von den Jugendlichen. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen wurde der Verdächtige nun durch weitere Einsatzkräfte der Wache Soest in der Straße Am Soestbach gesichtet. Hier entfernte er sich wieder mit dem Fahrrad durch die Absperrpoller über den Aldegreverwall in Richtung Am Soestbach/Stadtwerke. Die zu Fuß nacheilenden Einsatzkräfte bedienten sich an dieser Stelle der Mithilfe zweier Bürger, die freundlicher weise ihre Fahrräder den Beamten zur Verfügung stellten. Dank dieser Unterstützung konnte der Verdächtige eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Aufgrund seines Alkoholisierungsgrads wurde eine Blutprobe angeordnet. Nun erwartet den 34 jährigen Mann, der ohne festen Wohnsitz ist, ein umfangreiches Strafverfahren. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell