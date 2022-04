Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Niederbergheim - Radfahrer verstirbt nach Sturz (Folgemeldung)

Warstein (ots)

Ein 58-jähriger Mann aus den Niederlanden war am Sonntagnachmittag (27. März) mit seinem Mountainbike im Wald bei Niederbergheim gestürzt. Dabei hatte er sich schwer verletzt. Aufgrund seiner Verletzungen verstarb der Mann am Donnerstag in einer Klinik. (lü)

