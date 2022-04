Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl/Soest - Fahrraddieb mit Haftbefehl

Werl Soest (ots)

Am Donnerstag, gegen 16:25 Uhr, rief ein Zeuge die Werler Polizei zum Bahnsteig. Er hatte dort einen Man bemerkt, der das vor wenigen Wochen gestohlene Fahrrad des Zeugen mit sich führte. Bei Eintreffen des Streifenwagens war der Tatverdächtige mitsamt dem Rad in einen Zug Richtung Soest eingestiegen. Die Polizisten verständigten ihre Soester Kollegen. Die konnten bei der Ankunft des Zuges aus Werl den Mann mitsamt Fahrrad antreffen. Der 31-jährige Soester wurde von den Beamten vor Ort durchsucht. Dabei konnten neben einem Schlagring verschiedene Drogen und eine Feinwaage gefunden werden. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten fest, dass gegen den Soester ein offener Haftbefehl bestand. Er wurde daraufhin festgenommen und später zurück nach Werl transportiert. Hier wurde er in der Justizvollzugsanstalt abgeliefert. Das Fahrrad wurde sichergestellt und kann nun an den Besitzer zurückgegeben werden. (lü)

