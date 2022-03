Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Platzverweis nicht befolgt

Soest (ots)

Ein stark alkoholisierter 20-jähriger Soester wurde der Polizei am Mittwochabend (30. März 2022), gegen 20.30 Uhr, gemeldet. Er solle in der Brüderstraße lautstark herumschreien und gegen Mülltonnen treten. Eine Streifenwagenbesatzung traf den Soester daraufhin auf der Hansastraße an, ermahnte ihn zur Ruhe und erteilte ihm einen Platzverweis. Unmittelbar nach der Kontrolle ging er einige Meter weiter, fing erneute an lautstark herumzuschreiben und warf Müll zu Boden. Es folgte die Fahrt im Streifenwagen zur Wache, wo er die Nacht verbringen durfte. Bei seiner Durchsuchung wurden zudem noch Betäubungsmittel aufgefunden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell