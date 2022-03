Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Wiedererkannt - Blutprobe

Soest (ots)

Am Mittwochnachmittag (30. März 2022) erkannte ein Ladendetektiv eine tatverdächtige 43-jährige Soesterin nach einem Ladendiebstahl des Vortages wieder. Um die Personalien der Soesterin feststellen zu können, wurde die Polizei hinzugerufen. Als ihnen der Ladendetektiv erklärte, dass er die Frau zuvor mit dem Fahrrad habe fahren sehen und die Beamten den Alkoholgeruch bei ihr bemerkten, boten sie ihr einen Atemalkoholtest an. Diesen verweigerte sie mit dem Hinweis, dass sie sowieso über 1,6 Promille habe und überhaupt nicht mit dem Rad gefahren sei. Zur Feststellung ihres Alkoholgehaltes wurde sie zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Da sie sich weigerte in den Streifenwagen einzusteigen, legten ihr die Beamten Handfesseln an. (reh)

