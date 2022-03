Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Terrassentür aufgehebelt

Soest (ots)

Am Mittwoch (30. März 2022) hebelten Einbrecher zwischen 13.20 Uhr und 17 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Batenhorstweg auf, nachdem sie an einem Fenster zuvor gescheitert waren. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume. Hinweise auf Diebesgut lagen zum Anzeigenzeitpunkt nicht vor. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

