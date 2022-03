Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mit Roller abgehauen - erwischt

Soest (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Dienstagabend (29. März 2022), um 19.37 Uhr, ein Kraftfahrzeugroller auf dem Immermannwall auf. Ein 14-jähriger Soester und sein jugendlicher Sozius fuhren auf dem Gehweg, ohne Helm, mit dem Zweirad in Richtung Grandwegertor. Als die Beamten den Roller-Fahrer anhalten und ihn zur Rede stellen wollten, fuhr er trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn weiter durch die Stadt und versuchte den Streifenwagen abzuhängen. Hierbei benutzte er unter anderem den Gehweg an der Klosterstraße, wodurch eine Radfahrerin stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nachdem der Soester in einer schmalen Gasse die Beamten zuerst abhängen konnte, wurde er über Zeugenangaben auf einem Schulgelände an der Burghofstraße angetroffen werden. Eine erforderliche Fahrerlaubnis oder einen gültigen Versicherungsnachweis hatte der Jugendliche nicht. Nach eigenen Angaben hatte er zuvor Drogen konsumiert, woraufhin die Beamten eine Blutprobe einleiteten und eine Anzeige u. a. wegen Straßenverkehrsgefährdung fertigten. Auf der Wache übergaben die Polizisten den Jugendlichen und seinen Sozius an ihre Erziehungsberechtigten. Die Polizei bittet die Radfahrerin, die nur knapp einen Zusammenstoß mit dem Roller-Fahrer verhindern konnte, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

