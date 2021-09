Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Speyer (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Wohnhaus in der Straße Hinterm Esel einzubrechen. Der Versuch, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen scheiterte. Es entstand jedoch ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die am Sonntag zwischen 01:00 Uhr und 13:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich "Hinterm Esel" beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell