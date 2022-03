Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter entblößt sich vor Kindern und Jugendlichen - Wer kennt die abgebildete Person?

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der bereits mehrfach vor Kindern oder Jugendlichen aufgetreten und sein Geschlechtsteil entblößt haben soll. Die Taten ereigneten sich in allen Fällen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Zuletzt trat der Verdächtige am 26.01.2022 in einem Bus der Linie 855 in Bad Godesberg auf. Hier zeigte sich der Mann in schamverletzender Weise gegenüber einem zwölf- und einem dreizehnjährigen Mädchen.

Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zur Identifizierung des Unbekannten geführt, so dass die Polizei nun auf richterlichen Beschluss öffentlich nach dem Mann fahndet. Das Bild aus einer Überwachungskamera eines Linienbusses ist im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter https://polizei.nrw/fahndung/75310 abrufbar.

Wer Angaben zu der Identität des abgebildeten Mannes machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter KK12.bonn@polizei.nrw.de">KK12.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell