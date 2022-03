Polizei Bonn

POL-BN: Tankstellenraub in Bornheim-Roisdorf - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Bonn (ots)

Am 05.03.2022, gegen 03:10 Uhr, betraten zwei mit Sturmhauben maskierte Männer den Verkaufsraum einer Tankstelle auf der Alexander-Bell-Straße in Bornheim-Roisdorf. Einer der Täter bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe und raubte aus der Kasse Bargeld in noch nicht festgestelltem Umfang. Sein Begleiter griff aus einem Verkaufsständer mehrere Zigarettenpackungen und steckte diese in eine mitgeführte Tüte. Das Duo flüchtete mit der Beute zu Fuß vom Gelände der Tankstelle - nach dem aktuellen Ermittlungsstand setzten die Räuber ihre Flucht möglicherweise in einem Pkw fort. Die von den alarmierten Einsatzkräften der Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Täter, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

Täter 1:

ca. 20 - 30 Jahre alt ca. 180 cm groß männlich kräftige Statur schwarze Daunenjacke (vermutlich Marke Wellensteyn) schwarze Jogginghose (Nike Air) schwarze Schuhe schwarze Handschuhe schwarze Mütze schwarze Mund-Nasen-Maske

Täter 2:

ca. 20 - 30 Jahre alt ca. 175 cm groß männlich kräftige Statur grauer Pullover (Nike) darunter blaues T-Shirt schwarze Jogginghose (Adidas) schwarze Schuhe schwarze Handschuhe

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem beschriebenen Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell