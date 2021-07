Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Singen (ots)

In der Zeit zwischen gestern Abend und heute Morgen ist in der Alemannenstraße ein Auto von einem Unbekannten zerkratzt worden. Der BMW war vom gestrigen Dienstag, 13. Juli um 18 Uhr bis zum heutigen Mittwoch um 6.45 Uhr auf Höhe der Hausnummer 48 am Straßenrand abgestellt. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wies es eine Vielzahl an Kratzern auf. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Singen (Tel. 07731/888-0) zu melden.

