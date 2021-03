Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Straßenverkehrsgefährdung durch betrunkenen PKW Führer

Boppard (ots)

Am Sonntag Mittag kam es gegen 13:30 Uhr auf der B9 zwischen Boppard und Spay, in Höhe des Campingplatz Sonneck, zu einem riskanten Überholmanövers eines PKW, in dessen Folge ein entgegenkommendes Fahrzeug stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Aufmerksame Zeugen verständigten hierauf die Polizei in Boppard, sodass der verantwortliche Fahrzeugführer schließlich im Stadtgebiet angetroffen und kontrolliert werden konnte. Hierbei wurde bei dem 34-jährigen ein Atemalkoholwert jenseits der 2 Promille festgestellt. Ihn erwartet neben Strafverfahren nun auch die vorläufige Entziehung seiner Fahrerlaubnis. Zeugen und im Zuge des Verkehrsvorgangs gefährdete Personen werden gebeten, sich mit der Polizei Boppard in Verbindung zu setzen.

