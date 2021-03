Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht

Lahnstein (ots)

Am 12.03.2021, gegen 19:15 Uhr, kam es auf der B260, in Höhe des Parkplatzes zur "Ruppertsklamm", zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die zwei beteiligten PKW befuhren die B260, von Lahnstein kommend in Fahrtrichtung Bad Ems. In Höhe des Parkplatzes zur "Ruppertsklamm" wendete der vorausfahrende PKW urplötzlich verbotswidrig auf der Fahrbahn. Der nachfolgende PKW konnte nicht mehr ausweichen und es kam infolge zum Zusammenstoß. Der wendende/unfallauslösende PKW entfernte sich im Anschluss unerlaubt in Fahrtrichtung Lahnstein vom Unfallort. Bei dem PKW soll es sich um einen PKW in der Farbe weiß gehandelt haben.

Hinweise zur Verkehrsunfallflucht, insbesondere zum verursachenden / flüchtigen PKW bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell