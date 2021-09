Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210909 - 1102 Frankfurt-Gallus: Diebe machen bei Einbruch große Beute

Frankfurt (ots)

(dr) Bei einem Wohnungseinbruch im Gallus konnten bislang unbekannte Täter am Dienstag (07.09.2021) hochwertigen Schmuck, Uhren und Handtaschen erbeuten.

Die Einbrecher gelangten offenbar über die Eingangstür in ein Haus in der Ackermannstraße, an der auch Hebelspuren festgestellt werden konnten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Dabei bedienten sie sich an hochwertigen Schmuckstücken, an Uhren der Marken Rolex und Chopard sowie an Handtaschen der Marken Chanel, Louis Vuitton und Prada. Die Schadenshöhe beläuft sich auf über 100.000 Euro. Die Tat soll sich im Zeitraum von 11 bis 20 Uhr ereignet haben.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Diebesgut und/oder den unbekannten Tätern werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-52199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell