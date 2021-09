Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210908 - 1099 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme dreier Fahrraddiebe

Frankfurt (ots)

(ro) Nach dem Hinweis einer aufmerksamen Bürgerin konnte die Polizei am späten Dienstagabend (07. September 2021) drei Fahrraddiebe in Sachsenhausen festnehmen.

Gestern Abend erhielt die Polizei einen Hinweis zu drei verdächtigen Personen in Sachsenhausen. Die jungen Männer im Alter von 21, 23 und 25 Jahren konnten daraufhin gegen 23:35 Uhr im Bereich der Mörfelder Landstraße angetroffen und kontrolliert werden. Einer der Männer trug hierbei ein abgeschlossenes Fahrrad, ein zweiter Mann schob ein weiteres Fahrrad neben sich her. Diese stellten sich als frisch gestohlen heraus. Die Durchsuchung der Männer brachte anschließend auch noch diverses Aufbruchwerkzeug zutage. Zum Einsehen von Ausweisdokumenten der Männer wurde im Anschluss ein Wohnhaus aufgesucht. Dabei wurde durch die Streifen noch ein drittes Fahrrad festgestellt. Das Damenrad stellte sich dabei rasch als gestohlen heraus, da es noch über einen Namensaufkleber der rechtmäßigen Besitzerin verfügte. Die Polizei suchte diese daraufhin an ihrer Anschrift in Sachsenhausen auf und händigte ihr ihr Eigentum wieder aus. Eine Anzeige hatte die 34-Jährige nie erstattet, da sie diese für vermeintlich aussichtslos gehalten hatte. Dies wurde nun nachgeholt und der Diebstahl vor rund zwei Wochen nachträglich aufgenommen.

Der 25-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die beiden wohnsitzlosen Männer im Alter von 21 und 23 Jahren wurden in die Haftzellen eingeliefert, um sie heute dem Haftrichter vorzuführen.

