Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Rauchmelder schlug an

Lippstadt (ots)

Glück im Unglück hatte in der Nacht zu Donnerstag (31. März 2022) eine Familie in der Akazienstraße, als gegen 00.50 Uhr der Rauchmelder anschlug. Die Bewohnerin hatte zuvor Fett in einer Pfanne erhitzt und die Beaufsichtigung vernachlässigt. Nachdem der Rauchmelder anschlug, wurde man auf den daraus resultierenden Brand in der Küche aufmerksam und konnte das Feuer noch selbständig bekämpfen. Die drei Bewohner wurden anschließend zur weiteren Untersuchung dem Krankenhaus zugeführt. (reh)

