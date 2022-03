Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Offene Garage ausgenutzt

Lippstadt (ots)

Diebe nutzten am Mittwoch (30. März 2022) zwischen 15.15 Uhr und 16.45 Uhr in der Straße "Am Nordbahnhof" den Umstand einer offenen stehenden Garage aus, um einen darin befindlichen verschlossenen Schrank aufzubrechen und Werkzeug zu entwenden. Zu dem Diebesgut zählten u. a. eine orangefarbene Handkreissäge und ein elektrischer Fuchsschwanz der Marke "Makita". Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder Verbleib der Gegenstände machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

