Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Offenbar gleich zweimal Benzin aus Tank gezapft

Emmerich (ots)

Unbekannte Täter haben offenbar zweimal hintereinander Kraftstoff aus einem Mitsubishi Outlander gezapft, der vor einem Mehrfamilienhaus an der Kurt-Schumacher-Straße abgestellt war. Nachdem der Besitzer des Wagens am Freitag (4. März 2022) noch tanken war, leuchtete beim erneuten Fahrtantritt am Samstag plötzlich die Reserveleuchte. Der Mann dachte sich zunächst nichts dabei und tankte erneut. Am Mittwochnachmittag (9. März 2022) war dann der Tank plötzlich wieder leer, was den Besitzer des Mitsubishis veranlasste, in einer Werkstatt einen technischen Defekt ausschließen zu lassen. Anschließend informierte er die Polizei. Zeugen, die zwischen Samstag und Mittwoch verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

