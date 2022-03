Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit in Gaststätte eskaliert

Speyer (ots)

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag gerieten vier Beteiligte in einer Gaststätte auf dem Holzmarkt in Speyer zunächst in einen verbalen Streit. Dieser mündete schließlich jedoch in einer handfesten Auseinandersetzung. Die alkoholisierten Beteiligten wurden hierbei nur leicht verletzt. Ihnen wurde ein Platzverweis erteilt. Nun wird gegen die Beteiligten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

