POL-PDLU: Verlorener Farbeimer verschmutzt Straße

Bobenheim-Roxheim (ots)

Ein Autofahrer meldete am gestrigen Samstag (05.03.2022) gegen 11:20 Uhr, dass in der Feilitzschstraße in Bobenheim-Roxheim massive Verschmutzungen durch weiße Farbe wären. Vor Ort konnten durch die Streife deutliche Fahrspuren weißer Farbe festgestellt werden, welche jedoch bereits getrocknet waren. Lediglich ein großer dickschichtiger Fleck war noch vorhanden. Dank der freundlichen Unterstützung eines Anwohners wurde dieser mit Sand abgebunden. Durch eine vorbeifahrende Autofahrerin wurde bekannt, dass diese gestern (04.03.2022) an besagter Stelle gegen 20 Uhr einen männlichen Radfahrer beobachtet habe, welchem der Farbeimer aus seinem Fahrradkorb fiel. Darauf angesprochen sammelte er lediglich seiner Eimerreste ein und fuhr davon.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

