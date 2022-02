Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Pedelec-Fahrer und Fußgänger

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstmorgen gegen 10 Uhr erfasste ein 81-jähriger Pedelec-Fahrer einen Spaziergänger im Bereich des Fußgängerüberwegs auf Höhe der Bahnhofstraße. Der Mann war mit seinem Pedelec von der Waldstraße in Richtung Bruchhausen unterwegs. Durch den Zusammenstoß mit dem 46-jährigen Fußgänger fiel der 81-Jährige zu Boden. Beide verletzten sich leicht. Der Zweiradfahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwischen 10 und 10:30 Uhr kam es zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

