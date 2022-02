Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrtsunfall im Kreuzungsbereich

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr missachtete eine 63-Jährige Opel-Fahrerin die Vorfahrt einer 54-jährigen Mercedes-Fahrerin an der Kreuzung Neckargemünder Straße/Dürerstraße. Die 63-jährige welche von der Dürerstraße in Richtung Bammentaler Straße abbog, übersah den aus Neckargemünd kommenden Mercedes, wodurch es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Es entstand ein Sachschaden von 12.000 Euro. Die 54-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell