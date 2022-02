Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Sprengung eines Geldautomaten

Heidelberg-Bahnstadt (ots)

Gegen 03:27 Uhr meldeten Anwohner in der Heidelberger Bahnstadt eine laute Explosion. Bisher Unbekannten Tätern gelang es einen Geldautomaten in der Schwetzinger Terrasse zu sprengen und mit Bargeld in unbekannter Höhe zu entkommen. Derzeit fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem flüchtigen Fahrzeug. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

