POL-MTK: Sachbeschädigungen++Unerlaubtes Entfernen von Unfallstelllen

Bedrohung, Sachbeschädigung | Hofheim-Wallau, Langenhainer Straße | Samstag, 04.09.2021, 00:16 Uhr|

Ein unbekannter Täter schlug mehrfach gegen eine Haustür und gegen ein Regenfallrohr eines Wohnhauses, zertrat zudem einen Blumenkübel. Nachdem eine aufmerksam gewordene Bewohnerin einen Rollladen hochgeschoben hatte, habe der Täter sie verbal mit dem Tode bedroht und hat bei der fußläufigen Flucht in Richtung Bleichstraße weitere Blumenkübel an Nachbarhäusern beschädigt. Der Gesamtschaden betrug etwa 600 EUR. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, 180 - 185 cm groß, etwa 30 Jahre alt, wenig Haare bzw. eine Glatze, schlanke Statur, bekleidet mit einem T-Shirt und kurzer Hose, trug eine Bauchtausche mit sich. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und ist für Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06192 20790 erreichbar.

Drei Fälle von Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen | Hofheim-Marxheim, Königsberger Weg | Freitag, 03.09.2021, 18:00 - 20:00 Uhr |

Ein unbekannter Täter beschädigte im Tatzeitraum drei geparkte Personenkraftwagen. Hierfür verwendete diese/e einen unbekannten Gegenstand. Bei den hinzugefügten Lackschäden entstand geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 5.000 EUR. Aufgrund mangelnder Täterhinweise ist die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim dringend auf Zeugen angewiesen, die sich unter der Rufnummer 06192 20790 melden können.

Verkehrsunfallflucht | Eschborn, Frankfurter Straße, Parkhaus Sparparker | Freitag, 27.08.2021, 10:00 Uhr - Freitag, 03.09.2021, 14:45 Uhr |

Im Unfallzeitraum stand das Fahrzeug der Geschädigten, ein brauner 5er BMW mit GER Zulassung, auf Ebene E6 des Parkhauses vorwärts einer Kopfplatzlücke ordnungsgemäß und unbeschädigt geparkt. Unbekannter Verursacher beschädigte mit unbekannten Fahrzeug die Beifahrerseite des BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt an der Unfallstelle. Am BMW entstand geschätzter Sachschaden von 2.000 EUR. Der Regionale Verkehrsdienst erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06190 93600.

Verkehrsunfallflucht | Sulzbach, Oberliederbacher Weg / Kelkheimer Straße | Donnerstag, 02.09.2021, 19:00 - Freitag, 03.09.2021, 17:30 Uhr |

Der Geschädigte stellte im Unfallzeitraum seinen weißen PKW Seat mit HG-Zulassung ordnungsgemäß und unbeschädigt am Fahrbahnrand ab. Unbekannter Verursacher beschädigte mit unbekannten Fahrzeug die linke Front des Seat, verursachte an diesem einen geschätzten Sachschaden von 2.000 EUR und entfernte sich anschließend unerlaubt an der Unfallstelle. Der Regionale Verkehrsdienst erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06190 93600.

