PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Geldautomat aufgesprengt +++ Radfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt +++ Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Hofheim (ots)

1. Geldautomat aufgesprengt,

Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Casteller Straße, 03.09.2021, gg. 02.55 Uhr

(pa)Im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen wurde in der Nacht zum Freitag ein Geldautomat aufgesprengt. Die Tat ereignete sich gegen 02.55 Uhr in einer Bankfiliale in der Casteller Straße. Unbekannte führten an einem im Inneren des Gebäudes befindlichen Geldausgabeautomaten eine Explosion herbei. Mit Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe flüchteten die Täter anschließend von der Örtlichkeit. In diesem Zusammenhang wurden ein schwarzer Pkw und ein weißer Kleintransporter beobachtet, die sich vom Tatort entfernten. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, führten nicht zur Ergreifung der Täter. Der durch die Explosion verursachte Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 50.000 Euro. Die Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, denen in der Nacht möglicherweise entsprechende Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

2. Radfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt, Hattersheim am Main, Mainzer Landstraße, 02.09.2021, gg. 17.45 Uhr

(pa)Am späten Dienstagnachmittag kam es in Hattersheim zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Fahrradfahrer in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 17.45 Uhr befuhr ein 48-jähriger Hofheimer mit seinem Rad die Mainzer Landstraße, als ein Pkw rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt herausfuhr. Der 21-jährige Mann am Steuer des Wagens übersah dabei den herannahenden Radler, sodass es zur Kollision des Radfahrers mit dem Heck des Pkw kam. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 48-Jährige schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik.

3. Zwei Verletzte bei Auffahrunfall,

Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, 02.09.2021, gg. 09.50 Uhr

(pa)In Bad Soden ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gegen 09.50 Uhr die Königsteiner Straße in Fahrtrichtung Neuenhain, als in Höhe der Straße "Zum Geisborn" eine vorausfahrende VW-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 75-Jährige kam nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand und fuhr dem Volkswagen auf, der in der Folge des Aufpralls auf einen davorstehenden Chrysler geschoben wurde. Der Fahrer des Mercedes sowie die 35-jährige Frau am Steuer des VW zogen sich leichte Verletzungen zu. An den drei beteiligten Pkw entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 17.000 Euro.

4. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell