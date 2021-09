PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Ladendiebin wird handgreiflich +++ In Mini eingebrochen +++ Verletzter Motorradfahrer bei Liederbach

Hofheim (ots)

1. Rabiate Ladendiebin,

Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum, Dienstag, 31.08.2021, 12:30 Uhr

(jn)Eine bislang unbekannte Frau hat am Dienstag eine Mitarbeiterin in einem Geschäft im Main-Taunus-Zentrum angegriffen, nachdem die Unbekannte beim Stehlen erwischt worden war. Gegen 12:30 Uhr war die Frau beim Diebstahl zahlreicher Parfums beobachtet sowie von der 45-jährigen Mitarbeiterin angesprochen und festgehalten worden. In dem Zusammenhang übergab die Ladendiebin einen Teil der Beute und setzte sich dann körperlich zur Wehr, indem sie die 45-jährige Mitarbeiterin angriff und sich damit aus ihrem Griff löste. Daraufhin gelang der Frau, die etwa 35 Jahre alt und 1,60 Meter groß sowie kräftig gebaut gewesen sein soll, die Flucht. Zudem soll die indisch aussehende Täterin einen roten Punkt auf der Stirn und teilweise orangefarbene Haare gehabt haben.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0.

2. Bargeld aus Mini gestohlen,

Sulzbach (Taunus), Am Main-Taunus-Zentrum, Dienstag, 31.08.2021, 17:10 Uhr bis 17:35 Uhr

(jn)Innerhalb einer knappen halben Stunde haben ein oder mehrere unbekannte Täter am frühen Dienstagabend im Bereich des Main-Taunus-Zentrums mehrere Hundert Euro Sachschaden an einem Mini verursacht und Bargeld aus dem Innenraum mitgehen lassen. Der graue Cooper S parkte ab 17:10 Uhr in einer Parkbucht direkt an der Umfahrungsstraße des MTZ, welche zu weiteren Parkplätzen führt. Als die Nutzerin zurückkehrte, fand sie einen durchwühlten Fahrzeuginnenraum sowie Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen in ihr Auto vor. Während nur ein geringer Bargeldbetrag entwendet wurde, entstand an dem Pkw ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

Hinweise in dem Fall bitte an die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Motorradfahrer bei Unfall verletzt,

Liederbach am Taunus, Landesstraße 3016, Dienstag, 31.08.2021, 06:50 Uhr

(jn)Am Dienstagmorgen hat eine Autofahrerin einen Motorradfahrer übersehen, welcher in der Folge mit dem Pkw kollidierte und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Um 06:50 Uhr befuhr die 50-jährige Opel-Fahrerin die Bundesstraße 519 aus Richtung Hofheim kommend in Fahrtrichtung Kelkheim. An der Abfahrt Liederbach beabsichtigte die in Hofheim wohnhafte Frau, auf die L 3016 in Richtung Münster aufzufahren, wobei sie den 60-jährigen Zweiradfahrer aus dem Wetteraukreis übersah. Es kam zu einem Zusammenstoß der zwei Fahrzeuge, wobei der 60-Jährige stürzte und nach einer Behandlung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Beide Kfz wurden abgeschleppt.

4. Ein Dutzend Verstöße,

Eschborn, Sossenheimer Straße, Hamburger Straße, Dienstag, 31.08.2021, 22:10 Uhr bis 23:30 Uhr

(jn)Bei einer Geschwindigkeitsmessung der Eschborner Polizei sind am Dienstagabend etwa ein Dutzend Autofahrerinnen und Autofahrer überprüft worden, da sie zu schnell unterwegs waren. Zwischen 22:10 Uhr und 23:30 Uhr führten die Beamten in der Sossenheimer Straße auf Höhe der Hamburger Straße in Eschborn eine entsprechende Messung samt anschließender Verkehrskontrolle durch. Von den etwa 100 Pkw, die in Fahrtrichtung innerorts unterwegs waren, waren zwölf schneller als die erlaubten 50 km/h, wobei in zwei Fällen aufgrund deutlicherer Überschreitungen sogar Bußgeldverfahren eingeleitet werden mussten. Keiner der Angehaltenen, die auch auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüft wurden, zeigte Anzeichen, die für einen vorausgegangenen Alkohol- oder Drogenkonsum sprachen.

