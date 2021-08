POL-MTK: Rettungssanitäter und Polizisten von 45-Jährigem angegriffen +++ Auf Parkplatz abgelenkt und bestohlen +++ Sachbeschädigung an Bad Sodener Kirche +++ Klärschlamm auf Autobahn verloren

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. 45-Jähriger greift Rettungsdienst und Polizei an, Hofheim am Taunus, Burgstraße, Montag, 30.08.2021, gegen 10:00 Uhr

(jn)Ein Mann aus Hofheim hat am Montagvormittag eine Rettungssanitäterin und einen Rettungssanitäter angegriffen, welche verständigt worden waren, um dem augenscheinlich hilflosen Mann zu helfen. Gegen 10:15 Uhr meldete sich die Rettungsleitstelle bei der Polizei und berichtete von einem hilfsbedürftigen, 45 Jahre alten Mann, welcher Passanten belästigt haben soll und sich nun einer Behandlung durch den Rettungsdienst verweigert. Da es bereits zu Schlägen und Tritten in Richtung der zwei eingesetzten Mitarbeiter des Rettungsdienstes gekommen sei, benötige man nun Unterstützung. Daraufhin fuhren Beamte der Polizeidirektion zum Einsatzort in der Burgstraße in Hofheim, wo die Polizei von dem hochaggressiven Mann angegangen wurde. Da aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes eine Behandlung in einem Krankenhaus notwendig war, musste der Mann für einen Transport von der Polizei fixiert werden, wogegen er sich sowohl verbal als auch körperlich zur Wehr setzte. Zwar wurden alle Beteiligten im Verlauf des Einsatzes beleidigt und bedroht, erfreulicherweise wurde jedoch niemand verletzt. Anschließend wurde der einschlägig polizeibekannte Mann in einer Klinik vorgestellt.

2. Trickdiebe auf Parkplatz aufgetreten, Flörsheim am Main, Wickerer Straße, Montag, 30.08.2021, 12:15 Uhr bis 12:30 Uhr

(jn)Am Montagmittag haben zwei Trickdiebe eine ältere Frau auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Wickerer Straße in Flörsheim bestohlen. Gegen 12:15 Uhr sprach ein etwa 60 Jahre alter Mann die 80-jährige Geschädigte in gebrochenem Deutsch an, als die Geschädigte soeben ihren Einkauf samt Handtasche in den Kofferraum ihres Pkw verlud. Abgelenkt durch diesen ersten Täter, ließ sie ihren geöffneten Kofferraum samt Inhalt aus den Augen, was wiederrum ein zweiter, deutlich jüngerer Täter nutzte, um das Portemonnaie aus der unbeaufsichtigten Handtasche zu entwendenden. Neben einem dreistelligen Bargeldbetrag waren damit auch wichtige Ausweispapiere sowie die Täter verschwunden, bevor die Dame den Diebstahl bemerkte.

Die Polizei empfiehlt, den eigenen Geldbeutel, vor allem nach einer Ansprache durch fremde Personen, niemals unbeobachtet zu lassen und auch das Umfeld dann genau zu beobachten. Wenn Sie sich während eines Gespräches unwohl fühlen sollten, machen Sie dem Gesprächspartner klar und deutlich verständlich, dass Sie das Gespräch nicht weiter führen wollen und wenden Sie sich ab. Lassen Sie Fremde in so einem Zusammenhang auch niemals zu nah an sich heran und informieren Sie in Verdachtsmomenten umgehend die Polizei.

Hinweise zu der Tat auf dem Flörsheimer Parkplatz nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. Schäden an Kirche festgestellt,

Bad Soden am Taunus, Salinenstraße, bis Samstag, 28.08.2021, 11:00 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben in der jüngeren Vergangenheit die Kirche in der Salinenstraße in Bad Soden beschädigt und damit einen Schaden in Höhe von einigen Tausend Euro verursacht. Am Samstag stellte eine Mitarbeiterin der Kirchengemeinde Beschädigungen an einem Glasfenster der Kirche fest. Als sie diese genauer inspizierte, musste sie weitere Schäden feststellen, die allem Anschein nach teilweise durch Steinwürfe, möglicherweise aber auch durch Fußbälle verursacht worden waren. Der genaue Tatzeitraum konnte nicht weiter eingegrenzt werden. Am Montag meldete sie die Schäden, deren Reparatur sich auf etwa 10.000 Euro belaufen dürften, bei der Polizei und erstattete Anzeige.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn ermittelt nun und ist mangels vorliegender Täterhinweise auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Diese werden unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegengenommen.

4. Langer Kratzer an Fahrzeugseite,

Hochheim am Main, Sudetenstraße, Sonntag, 29.08.2021, 21:00 Uhr bis Montag, 30.08.2021, 12:50 Uhr

(jn)Zu einem Fall mutwilliger Sachbeschädigung an einem Mercedes kam es in der Nacht zum Montag in Hochheim. Der graue Pkw parkte ab Sonntag, 21:00 Uhr in der Sudetenstraße, als ein oder mehrere Unbekannte eine Seite des Benz über eine Länge von etwa zwei Metern zerkratzten und damit einen vierstelligen Sachschaden verursachten.

Hinweise zu dem Vandalismus bitte an die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

5. Verlorener Klärschlamm auf Autobahn im Berufsverkehr, Flörsheim, Bundesautobahn 66, Fahrtrichtung Frankfurt, Dienstag, 31.08.2021, 05:50 Uhr

(wie)Am frühen Dienstagmorgen hat ein Lkw eine große Menge Klärschlamm auf der A66 verloren und so für ein Verkehrschaos gesorgt. Der Fahrer eines Sattelzuges hatte auf dem Weg zum Industriepark Höchst die Ladeklappe seines Kippers nicht richtig verschlossen. So verteilte sich die Ladung, stinkender und rutschiger Klärschlamm auf dem gesamten Fahrweg. Es kam zu mehreren Unfällen wegen der gefährlich rutschigen Fahrbahn. Außerdem wurden viele Fahrzeuge stark verschmutzt und stinken nun nach dem Klärschlamm. Glücklicherweise wurde bei den Unfällen niemand verletzt. Die Autobahn musste voll gesperrt werden, die Autobahnmeisterei reinigte die komplette Fahrbahn aufwendig. Der mittlere und der linke Fahrstreifen konnte um 07:15 Uhr wieder freigegeben werden. Erst nach Abschluss der Reinigungsarbeiten gegen 09:00 Uhr war es möglich, auch den rechten Fahrstreifen wieder freizugeben. Die Folge der Sperrungen war ein erheblicher Rückstau bis nach Wiesbaden. Der Sachschaden der Unfälle wird auf ca. 19.000 EUR geschätzt.

6. Audi-Fahrerin nach Unfall schwerverletzt, Landesstraße 3005, Bad Soden am Taunus, Montag, 30.08.2021, 13:40 Uhr

(jn)Bei Bad Soden kam es am Montagnachmittag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, infolgedessen eine 70-jährige Autofahrerin aus Sulzbach stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Derzeitigen Erkenntnissen folgend befuhr die Frau um 13:30 Uhr L 3015, als sie aus bisher unbekannten Gründen im Bereich der Schwalbacher Straße von der Fahrbahn abkam und sich mit ihrem Audi überschlug. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde sie nach einer medizinischen Versorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus verbracht. An ihrem Pkw entstand ein Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

7. Unfallverursacher nach Unfall vor Apotheke gesucht, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Sonntag, 29.08.2021, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr

(jn)Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus sucht derzeit nach einem Mann, der am Sonntagabend vor einer Apotheke in einen Unfall verwickelt war. Den Angaben der 22-jährigen Geschädigten zufolge, stand die Fußgängerin zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr vor der Apotheke in der Königsteiner Straße 51, als sie von einem dunklen Pkw touchiert wurde. Hierbei erlitt sie oberflächliche Verletzungen, die später von einem Arzt untersucht werden mussten. Zunächst setzte der bislang unbekannte Unfallverursacher seine Fahrt fort, erschien dann jedoch wenig später ebenfalls in der geöffneten Apotheke und gab sich als Unfallbeteiligter zu erkennen. Da es im weiteren Verlauf nicht zu einem Personalienaustausch kam, wird er sowie weitere Zeuginnen oder Zeugen nun gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

Der Mann soll etwa 1,75 Meter groß und circa 55 Jahre alt gewesen sein, helles Haar und blaue Augen gehabt und ein grünes T-Shirt getragen haben. Zudem soll er in einem Porsche mit Bad Homburger Kennzeichen unterwegs gewesen sein.

