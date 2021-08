Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Autos aufgebrochen, gibt es Zeugen?

Baden-Baden, Oos (ots)

Am Samstagnachmittag sind drei auf einem Pendlerparkplatz in der Flugstraße abgestellte Autos aufgebrochen und durchsucht worden. An dem Toyota Aygo, VW Tiguan und Fiat Panda wurden zwischen 15 Uhr und 18 Uhr jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Ob aus den Fahrzeugen etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Baden-Baden Oos. Der Sachschaden an den aufgebrochenen Autos dürfte sich auf mehrere Tausend Euro summieren. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07221 18338-0 bei den Ermittlern.

/wo

