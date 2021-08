Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Diebesgut Fehlanzeige - Polizei bittet und Hinweise

Kehl (ots)

Ein Geschäft für Handyreparaturen in der Hauptstraße ist in der Nacht auf Sonntag Ziel eines bislang unbekannten Einbrechers geworden. Eine Zeugin konnte kurz nach 0:30 Uhr beobachten, wie ein junger Mann die Scheibe des Ladens eingeschlagen hat und gleich darauf mit einem Fahrrad in Richtung Sundheim flüchtete. Der Verdächtige wurde als etwa 18 Jahre alt und circa 150 Zentimeter groß beschrieben. Er soll eine weiße Kappe getragen haben. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife in der Berliner Straße einen Verdächtigen erblicken, der allerdings in Richtung Röntgenstraße unerkannt entkommen konnte. Nach ersten Feststellungen wurde nichts aus dem Geschäft gestohlen. Der Sachschaden an der Scheibe beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Weitere Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07851 893-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Kehl.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell