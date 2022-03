Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Lambsheim (ots)

Wie die Geschädigten am Morgen auf Grund ihrer hausinternen Überwachungstechnik feststellen konnten versuchten bislang unbekannte Täter in der Nacht vom 04.03. auf den 05.03.2022 gegen 02:28 Uhr in ihr Wohnhaus in der Maxdorfer Straße einzudringen. Vermutlich zwei Täter betraten das Grundstück und versuchten eine Zugangstür zum Haus zu öffnen. Da zum gleichen Zeitpunkt im Haus jemand das Bad aufsuchte und dadurch Licht anging, dürften die Täter von ihrem weiteren Vorhaben abgelassen haben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

