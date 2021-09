Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Blauer PKW mit Fahrradträger gesucht

Drolshagen (ots)

Auf einem geschotterten Abstellplatz im Bereich Kalberschnacke wurde am vergangenen Samstag (04. September) ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Halter hatte seinen dunklen BMW zwischen 16 und 17 Uhr dort abgestellt und nach Rückkehr einen frischen Unfallschaden festgestellt. Eine Zeugin hatte zuvor einen blauen PKW mit Fahrradträger beobachtet, der an dem geparkten Fahrzeug vorbeigefahren war. Ob es hier zu einer Berührung kam ist unklar. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

