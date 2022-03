Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Wohnmobil

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Bislang unbekannte Täter beschmierten im Zeitraum 01.03. - 03.03.22 im Bereich der Mörscher Straße 66 ein dort abgestelltes Wohnmobil mit Farbe. Zudem beschädigten sie einen Außenspiegel und ein Türschloss des Fahrzeugs. Der Schaden wird auf rund 1.000EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell