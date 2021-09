Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Diverse Graffiti im Stadtgebiet, Zeugen gesucht

Holzminden (ots)

In dem Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen, ca. 10.00 Uhr, sprühte ein bislang unbekannter Täter in mindestens 14 Fällen diverse Graffiti und beschädigte dadurch verschiedene Fassaden und Einrichtungen in der Innenstadt. Als wiederkehrendes sogenanntes Tag werden die Buchstaben "ENG" festgestellt, in Teilen auch mit einem Smiley versehen. Betroffen sind neben der Lutherkirche verschiedene Wohn- und Geschäftshäuser in der Innenstadt, Stromkästen vor der Stadtbücherei und dem Stadtmarketing sowie der "Ackerbürger" am Marktplatz. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise erbittet die Polizei an die örtliche Dienststelle unter 05531/9580.

