Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Hameln (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (02.09.2021; 16:00 Uhr) bis Samstag (04.09.2021; 14:00 Uhr) kam es in der Straße "Knabenburg" in Hameln zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein Pkw Nissan beschädigt wurde.

Der weiße Micra war am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 11 abgestellt und am Fahrzeugheck beschädigt worden. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Aufgrund der dortigen kompakten Wohnbebauung hofft die Polizei auf mögliche Unfallzeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Hameln, Tel.: 05151/933-222, in Verbindung zu setzen.

