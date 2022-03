Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Unfall mit Personenschaden

zwei Verletzte

Bedburg-Hau (ots)

Am Mittwochmorgen (09.03.2022) kam es gegen 08:30 Uhr auf der Felix-Roeloffs-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 53-Jähriger Mann aus Dorsten befuhr mit seinem VW die Felix-Roeloffs-Straße in Fahrtrichtung Schmelenheide. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 53-Jährige an den rechten Fahrbahnrand und setzte zum Wenden an, als eine 27-jährge Kleverin, die mit ihrem Skoda in gleicher Richtung unterwegs war, an dem VW vorbeifuhr.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen.

Der 53-Jährige und auch die 27-Jährige erlitten bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen und wurden durch zwei Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. (cp)

