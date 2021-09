Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Ausgelöste Brandmeldeanlage führt zu Feuerwehreinsatz in der Berliner Straße (21.09.2021)

VS-Villingen (ots)

Eine ausgelöste Brandmeldeanlage hat am Dienstagvormittag, kurz nach 11.15 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz am Gebäude des ehemaligen Goldenbühl-Krankenhauses in der Berliner Straße geführt. Wie die mit mehreren Fahrzeugen eintreffende Feuerwehr unter der Leitung von Patrick Kienzle vor Ort feststellte, hatten Renovierungsarbeiten und dabei entstandener Staub zur Auslösung des Alarms geführt. Ein Brand lag nicht vor. Alle Personen, die nach der Alarmauslösung das Gebäude verlassen hatten, konnten dieses im Anschluss wieder betreten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell