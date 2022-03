Weeze (ots) - In der Zeit von Samstag (5. März 2022) um 20:40 Uhr bis Sonntag (6. März 2022) um 14:25 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Straße Phillipsen Wiesen einen grünen SUV der Marke Hyundai. Am vorderen Stoßfänger und am rechten Radkasten des PKW wurde ein frischer Unfallschaden festgestellt. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne seine ...

