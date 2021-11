Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen) Kleinkind setzt Automatik-Auto in Gang (27.11.2021)

Ludwigshafen (ots)

Nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war am Samstag gegen 16.45 Uhr ein in der Haldenhofstraße abgestellter Daimler-Benz. Der Fahrer ließ das automatikbetriebene Auto an der Örtlichkeit stehen und stieg aus, um etwas zu Verladen. Ein auf der Beifahrerseite befindliches Kleinkind schaffte es, den Hebel zu bedienen, woraufhin der Daimler ins Rollen kam und gegen einen geparkten Fiat prallte. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von rund 5.000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

