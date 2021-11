Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel, Lkrs. Konstanz) Auto zerkratzt (26.11.2021)

Singen (ots)

Eine Sachbeschädigung begangen hat ein Unbekannter am Freitag im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 22.00 Uhr in der Erzbergerstraße. Der Täter beschädigte einen vor dem Gebäude mit der Hausnummer 17 stehenden Chevrolet, indem er die linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Dabei verursachte er einen Schaden in Höhe von über 2.500 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Singen, Telefon 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell