Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Alkoholisierter Autofahrer fällt durch überhöhte Geschwindigkeit auf (28.11.2021)

Konstanz (ots)

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle ist ein Audi-Fahrer am frühen Sonntagmorgen gegen 04.15 Uhr in der Oberlohnstraße aufgefallen, als er mit erhöhter Geschwindigkeit an der Kontrollstelle vorbeifuhr. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit fuhr eine Streifenbesatzung dem Audi hinterher und überprüfte den Autofahrer. Hierbei bemerkten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem 41-jährigen Fahrer. Ein Atemalkoholtest, der 1,2 Promille ergab, bestätigte den Verdacht. Die Polizisten veranlassten eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

