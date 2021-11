Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, Lkrs. RW) Unfall mit erheblichem Sachschaden am Irslinger Kreuz

Dietingen (ots)

Auf mindestens 20.000 Euro Schaden schätzt die Polizei den Schaden an zwei Autos, die am Sonntagnachmittag am Irslinger Kreuz zusammengeprallt sind. Ein 80 Jahre alter VW-Fahrer war dort kurz vor 16 Uhr von Irslingen in Richtung Gößlingen unterwegs. Beim Überqueren der Kreuzung stieß er mit einem 44-Jährigen in seinem Mercedes-Van zusammen, der von Böhringen Richtung Dietingen fuhr und Vorfahrt hatte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Beide Autos mussten wegen den starken Beschädigungen abgeschleppt werden.

