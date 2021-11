Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, Lkrs. RW) Ampel auf Dauerrot

Villingendorf (ots)

Weil eine Baustellenampel auf der alten B 14 zwischen Villingendorf und Talhausen am Sonntagnachmittag ständig rot zeigte, haben sich mehrere Autofahrer an die Rottweiler Polizei gewandt. Eine Streife überprüfte die Anlage nach den zahlreichen Hinweisen und kam zum selben Ergebnis. Die Beamten verständigten daraufhin die Baufirma, die einen Techniker beauftragte, die Ampel zu reparieren. Die Streife regelte derweil den Verkehr. Knapp eine Stunde später war die Anlage wieder funktionsfähig. Die Polizei weist darauf hin, dass das Rotlicht der Ampel nicht einfach ignoriert werden darf und es gerade bei Baustellen teilweise zu langen Umlaufzeiten kommt. Erst wenn nach mehr als fünf Minuten Rotphase kein Umschaltung folgt und eine Gefährdung anderer ausgeschlossen ist, kann man sich in den Baustellenbereich hineintasten, ohne ein Bußgeld zu kassieren.

